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رقم الخبر: 276961 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 11:29 الاقسام: دوليات  
وفاة الشخص الرابع على متن السفينة الموبوءة في اليابان

وفاة الشخص الرابع على متن السفينة الموبوءة في اليابان

أفادت تقارير إعلامية يابانية، بأن شخصا من ركاب السفينة دايموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي في اليابان فارق الحياة بعد صراع مع فيروس كورونا.
وقال التلفزيون الياباني: "إن راكبا رابعا من ركاب السفينة السياحية دياموند برنسيس توفي متأثرا بفيروس كورونا".
وأشارت التقارير إلى، أن الراكب الذي فارق الحياة بعد صراع مع فيروس كورونا في الثمانينات من عمره.
هذا وذكرت  وكالة كيودو اليابانية، السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا الجديد، ارتفع إلى 3 أشخاص في اليابان.
وتم احتجاز السفينة السياحية التابعة لشركة كارنيفال كورب، منذ وصولها إلى يوكوهاما، في 3 فبراير/شباط، بعد تشخيص إصابة رجل على متنها بكورونا، كان غادر السفينة في هونغ كونغ لبعض الوقت.
واعتذر وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، السبت، بعد السماح لامرأة بمغادرة سفينة رحلات تفشى بها فيروس كورونا قرب طوكيو أثبتت الاختبارات إصابتها بالفيروس.
 
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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