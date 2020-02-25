  • الثلاثاء ١ رجب ١٤٤١
  • الثلاثاء , فبراير 25, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 276960 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 11:18 الاقسام: رياضة  
يونيون برلين يهزم فرانكفورت بالبوندسليجا

يونيون برلين يهزم فرانكفورت بالبوندسليجا

اقتنص يونيون برلين فوزا غاليا من ملعب مضيفه آينتراخت فرانكفورت (2-1) الاثنين في المرحلة الـ23 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

وتقدم يونيون برلين بهدف حمل توقيع سيباستيان أندرسون في الدقيقة (49)، ثم استفاد الفريق من هدف عكسي سجله إيفان نديكان لاعب فرانكفورت بالخطأ في مرماه في الدقيقة (67).

ورد أندريه سيلفا بهدف لفرانكفورت في الدقيقة (79).

الفوز رفع رصيد يونيون برلين إلى 29 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة عن فرانكفورت صاحب المركز الـ11.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0645 sec