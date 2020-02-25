اقتنص يونيون برلين فوزا غاليا من ملعب مضيفه آينتراخت فرانكفورت (2-1) الاثنين في المرحلة الـ23 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

وتقدم يونيون برلين بهدف حمل توقيع سيباستيان أندرسون في الدقيقة (49)، ثم استفاد الفريق من هدف عكسي سجله إيفان نديكان لاعب فرانكفورت بالخطأ في مرماه في الدقيقة (67).

ورد أندريه سيلفا بهدف لفرانكفورت في الدقيقة (79).

الفوز رفع رصيد يونيون برلين إلى 29 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة عن فرانكفورت صاحب المركز الـ11.