تقرر إقامة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الجولة 26 بالدوري الإيطالي، مطلع مارس/آذار المقبل، دون جمهور، بسبب فيروس كورونا.

وقال وزير الرياضة فينسنزور سبادفورا الإثنين، في تصريحات تلفزيونية، إن الحكومة قررت قبول طلب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بالاستمرار في لعب اللقاء، ولكنه سيقام دون جمهور.

وأضاف: "بالنظر إلى المطالبات التي جاءت من مجتمع الرياضة، قررنا السماح بخوض المباريات دون جمهور".

وانتظارا لاتخاذ الدوري الإيطالي لقرارات نهائية، ستقام مباريات "أودينيزي-فيورنتينا، وميلان-جنوى، وبارما-بسبال، وساسولو-بريشيا، وسامبدوريا-فيرونا، ويوفنتوس-إنتر"، دون جمهور.

وتوفى في إيطاليا 7 أشخاص وأصيب 220 آخرين بفيروس كورونا في شمال البلاد، ما تسبب في حالة تأهب قصوى.