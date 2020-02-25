ليفربول يفلت من فخ وستهام بفوز مثير حقق ليفربول انتصارا بشق الأنفس على وست هام بنتيجة 3-2، مساء الإثنين، في المباراة التي احتضنها ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.