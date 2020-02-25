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رقم الخبر: 276957 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 11:18 الاقسام: رياضة  
ليفربول يفلت من فخ وستهام بفوز مثير

ليفربول يفلت من فخ وستهام بفوز مثير

حقق ليفربول انتصارا بشق الأنفس على وست هام بنتيجة 3-2، مساء الإثنين، في المباراة التي احتضنها ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ليفربول، جورجينيو فينالدوم في الدقيقة (9) ومحمد صلاح (68) وساديو ماني (81)، بينما سجل ثنائية وست هام، عيسى ديوب (12) وبابلو فورنالس (54).

وبتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 79 نقطة معززًا تواجده في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد وستهام عند 24 نقطة في المركز 18.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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