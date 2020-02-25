قالت الأسترالية أريارن تيتموس، إنَّ كاتي ليديكي، لا تزال المرشحة بنسبة 100% للفوز بذهبية سباق 400 متر حرة في أولمبياد طوكيو 2020، رغم أنها حققت نصرا مفاجئا على الأمريكية صاحبة الرقم العالمي في بطولة العالم للسباحة في جوانج جو العام الماضي.

ووضعت السباحة الأسترالية الشابة حدًا لمسيرة ليديكي الخالية من الهزائم في 6 سنوات ببطولة العالم بعدما سجلت 3 دقائق و58.76 ثانية في نهائي سباق 400 متر متقدمة بثانية كاملة على منافستها الأمريكية.

ورغم سعادتها بفوزها غير المتوقع، لا تزال تيتموس تشعر بأنها "تطارد" ليديكي حاملة اللقب الأولمبي في سباقات 200، و400، و800 حرة.

وقالت تيتموس لوسائل إعلام أسترالية الثلاثاء: "رقمها العالمي (3 دقائق و56.46 ثانية) لا يزال يتفوق بثانيتين على رقمي الشخصي".

وأضافت "أنا فقط سعيدة بأنني قدمت أداءً رائعًا ببطولة العالم وظهرت هي بعيدًا عن مستواها. لا تزال المرشحة بنسبة 100%".

وأكدت تيتموس، أن سرعة تطورها كسباحة أثارت دهشتها، وأنها لم تتوقع مطلقًا أن تتفوق على ليديكي في كوريا الجنوبية.

وتابعت "لم أتوقع أن يحدث ذلك بهذه السرعة، لكن وفقًا للطريقة التي كنت أسبح بها. كنت أعرف أن هذا كان الوقت المناسب لكي أخوض سباقا جيدا معها وألا أنافس فقط على الميدالية الفضية".

وواصلت "كنت أعرف أنها ستكون معركة، لكنني لم أدرك أن هذا معناه في الواقع أن أهزم ليديكي".

وستتطلع تيتموس أيضا للحصول على ميدالية في سباقي 200 و800 متر حرة في طوكيو.

وحصلت السباحة الأسترالية على فضية بطولة العالم خلف الإيطالية فيدريكا بليجريني في سباق 200 متر ونالت البرونزية في سباق 800 متر خلف ليديكي والإيطالية سيمونا كواداريلا صاحبة المركز الثاني.