تم تاجيل الدورة الثامنة لاجتماع مجلس خبراء القيادة المقرر عقده يومي 3 و 4 اذار / مارس الى موعد أخر في اطار العمل بالتوصيات الضرورية للوقائية من هذا الفيروس.

واعلنت الامانة العامة لمجلس خبراء القيادة في بيان اصدرتها اليوم الثلاثاء انه تم تاجيل الاجتماع الثامن لمجلس الخبراء الى موعد أخر حسب قرار الهيئة الرئاسية للمجلس وذلك في اطار العمل بالتوصيات الوقائية.

وكان رئيس مركز المعلومات بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، قد قال إن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران، ارتفع إلى 64 شخصا، فيما توفي4 مصابين ليرتفع بذلك عدد الوفيات الى 12 شخصا.

علما أن عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي ، بلغ 78 الفا و866 شخصا، توفي منهم الفين و592 شخصا، فيما شفي منهم حتى الان 25 الفا و128 شخصا، وفقا لما اعلنته منظمة الصحة العالمية.