أعلن باريس سان جيرمان الإثنين، غياب ثنائي الفريق، عن مواجهة بوروسيا دورتموند، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر النادي الباريسي، أنه سيفتقد القائد تياجو سيلفا ولاعب الوسط أندير هيريرا لعدة أسابيع، وسيغيب الاثنان عن إياب دور الـ16 بدوري الأبطال ضد بوروسيا دورتموند، يوم 11 مارس/آذار المقبل.

ويغيب قلب الدفاع تياجو سيلفا، لثلاثة أسابيع تقريبا، بسبب إصابة في الفخذ مني بها خلال الانتصار على بوردو في الدوري الأحد، وأضاف النادي، أن هيريرا سيبتعد لفترة، قد تصل إلى شهرين؛ بسبب إصابة عضلية.

ويفتقد باريس أيضا ماركو فيراتي وتوماس مونييه؛ بسبب الإيقاف في مباراة الإياب ضد دورتموند، في العاصمة الفرنسية الشهر المقبل، وخسر الفريق الباريسي 2-1 في لقاء الذهاب في ألمانيا.