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رقم الخبر: 276946 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 10:10 الاقسام: اقتصاد  
إيران على موعد مع تحطيم رقم قياسي بإنتاج الغاز

إيران على موعد مع تحطيم رقم قياسي بإنتاج الغاز

أعلن وزير النفط بيجن زنكنة أن طاقة انتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي الواقع بالخليج الفارسي ستبلغ مليار متر مكعب يوميا مع تركيب منصات الاستخراج المتبقية في اطار 27 مرحلة تطويرية بالحقل الذي يعد الاضخم بالعالم والمشترك مع قطر.

زنكنة أوضح في تصريح على هامش اجتماع مع رؤساء الجامعات المتعاقدة مع صناعة النفط الايرانية،بأنه قد تم تركيب منصة بحرية يوم الاثنين 24فبراير/شباط الجاري من اصل منصتين متبقيتين بحقل بارس جنوبي، حيث سيتم تركيب الاخيرة قبل 20 مارس/آذار المقبل، وبذلك تتوفر امكانية رفع طاقة الانتاج الى مليار متر مكعب يوميا.

من جهة ثانية أشار زنكنة الى أن اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" المقرر 6 مارس/آذار المقبل، سيناقش خفض الانتاج بعد ضعف الطلب إثر شيوع فيروس كورونا ما أدى لتعطيل الانشطة الاقتصادية في الصين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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