كشف رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، الاثنين، عن مقتطفات من البرنامج الحكومي والذي تم ارساله الى رئاسة البرلمان العراقي.

وقال علاوي في تغريدة له على حسابه في "تويتر" : ان "المحور الاول من البرنامج، قيادة الإنتقال نحو إنتخابات نزيهة مبكرة يختار فيها الشعب ممثليه للمرحلة المقبلة".

وأضاف، "تلتزم الحكومة بتوفير الدعم الكامل لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بأقرب موعد تحدده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب".

واكد على ان "تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتزويد الحكومة بموعد محدد لا يتجاوز سنةً من يومنا هذا".

وكان النائب عن كتلة صادقون في البرلمان العراقي حسن سالم، اكد على ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيتعرض لمساءلة قانونية في حال عدم إخراجه للقوات الاجنبية من العراق.

وقال سالم ان "تعهد علاوي لبومبيو بحماية قوات التحالف متناقض وسنسائله قانونيا في حال عدم إخراجهم وهو ملزم بإخراج القوات الاجنبية من العراق، وفي حال تم منحه الثقة لان هناك مطلبا شعبيا بالتظاهرات المليونية والبرلمان بإخراج القوات الاجنبية من البلاد، كون انتهاكاته زادت واخراها استهداف قادة النصر".