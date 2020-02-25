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رقم الخبر: 276942 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 10:02 الاقسام: محليات  
السفير الايراني في لندن: "كورونا" دق أجراس الخطر في أوروبا

السفير الايراني في لندن: "كورونا" دق أجراس الخطر في أوروبا

اعتبر السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد تسجيل حالات للاصابة بفيروس كورونا في دول اوروبية والقلق من تفشي الفيروس في ايطاليا قد دق اجراس الخطر في اوروبا.
وكتب بعيدي نجاد في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" الاثنين، ان تفشي فيروس كورونا كاهم حدث في مجال الصحة العالمية قد اصبح في بؤرة اهتمام الشعوب في مختلف دول العالم.
ولفت بعيدي نجاد الى انتشار الفيروس بداية من الصين التي سجلت اكبر عدد من الاصابات والبالغة اكثر من 78 الفا شفي منهم نحو 25 الفا وتوفي منهم ما يقرب من 2600 لغاية الان.
واشار الى اصابة 61 شخصا في ايران ووفاة 12 حالة ونوه الى ان مصدر الفيروس كان من الصين وبدا بالتفشي انطلاقا من مدينة قم جنوب العاصمة طهران واضاف، ان ايران وبغية السيطرة على الفيروس اعلنت  الغاء المراسم العامة والالعاب الرياضية (اجراء بعضها بلا جمهور) ووضعت في جدول اعمالها اغلاق المدارس والجامعات.
واشار الى تسجيل حالات باعداد متباينة في دول المنطقة وقال ان الصحة العالمية قلقة من تفشي الفيروس على مستوى واسع في دول المنطقة نظرا لان بعضها لا يحظى بنظام صحي قوي وشامل لتشخيص ومكافحة المرض.
ولفت السفير الايراني الى تفشي الفيروس في ايطاليا حيث تم لغاية الان تسجيل 219 حالة و 8 وفيات ، وقال، ان تسجيل حالات اصابة بالفيروس في عدد من الدول الاوروبية والقلق من تفشيه في ايطاليا قد دق اجراس الخطر في اوروبا واضاف، ان حث الدول المجاورة لايطاليا على عدم السفر اليها وتقييد حركة القطارات اليها قد زاد من مشاعر القلق، وقد ادت الهواجس الحاصلة الى انخفاض نمو الشركات التجارية الاوروبية بنسبة 3.5 بالمائة.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايرنا
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