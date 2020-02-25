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رقم الخبر: 276941 تاريخ النشر: شباط 25, 2020 الوقت: 10:01 الاقسام: عربيات  
برئاسة نيجيرفان بارزاني.. وفد كردي يصل بغداد اليوم

برئاسة نيجيرفان بارزاني.. وفد كردي يصل بغداد اليوم

أفاد مصدر برلماني عراقي، بأن وفدا كرديا برئاسة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني سيصل اليوم الثلاثاء الى بغداد.
وقال المصدر إن "وفدا كرديا برئاسة رئيس الإقليم سيصل اليوم الثلاثاء، الى العاصمة بغداد لحضور للقاء رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والتوافق النهائي قبل جلسة منح الثقة للحكومة".
وكانت قيادات أقليم كردستان العراق قد أعلنت موقفها من محادثات تشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وجاء في بيان لرئاسة الاقليم، انه "برئاسة نيجرفان بارزاني رئيس اقليم كردستان انعقد، أمس الاثنين اجتماع موسع في رئاسة اقليم كردستان، بحضور كل من رئيس البرلمان ورئيس حكومة اقليم كردستان وقادة الاطراف السياسية الرئيسة، وبمشاركة الوفد التفاوضي لاقليم كردستان حول تشكيل الحكومة الاتحادية القادمة".
وأضاف البيان ان "الاجتماع قد خصص لمناقشة وعرض نتائج زيارة وفد الاقليم الى بغداد وحواراته واجتماعاته مع الاطراف السياسية العراقية ومحمد علاوي المكلف بتشكيل الحكومة القادمة".
ولفت البيان الى انه، بعد نقاش وتقييم لنتائج زيارة الوفد ومن منطلق الحرص على ايجاد الحلول للوضع الراهن والمشاركة الفاعلة في معالجة المشاكل، توصل المجتمعون الى ما يلي:
1 - نعمل من اجل تشكيل حكومة قادرة على معالجة مشاكل العراق الانية والعمل الجاد من اجل اعادة الاستقرار للعراق والتهيئة للانتخابات المبكرة وتكون محل ثقة ومصداقية جميع مكونات الشعب العراقي.
2 - ان الخطوات التي اتبعها محمد علاوي غير مطمئنة وليست محل ثقة الكثير من اطراف ومكونات الشعب العراقي، لذا نطالب بضرورة إعادة النظر في ادائه ومنهجه، لتحقق الحكومة القادمة جميع حقوق ومتطلبات المكونات العراقية.
3 - الاصرار والتأكيد في الحفاظ على الكيان الدستوري لاقليم كوردستان وضمان جميع الحقوق الدستورية للإقليم والمناطق المتنازع عليها ان مكونات الإقليم ومؤسساته الرسمية هي الجهة الشرعية الوحيدة لتحديد من يمثلهم في الحكومة الاتحادية على أسس الشراكة الوطنية الحقيقية والتوازن والتوافق.
4 -يواجه العراق حاليا تحديات داخلية وخارجية كبيرة ويمر بمنعطف تأريخي خطير، لذا يدعو المجتمعون قيادات العراق السياسية الى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار للتوصل الى قرار وطني موحد.
5 - ومن اجل تحقيق ذلك يواصل وفد اقليم كردستان حواراته ومشاوراته مع بقية الاطراف السياسية العراقية.
وجدير بالذكر ان البرلمان العراقي ارجأ جلسة الاربعاء والتي كان من المقرر عقدها للتصويت على حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف توفيق علاوي الى يوم الخميس القادم.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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