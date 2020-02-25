رعى رئيس الجمهورية حسن روحاني صباح اليوم الثلاثاء مراسم افتتاح الجزء الأول من طريق الشمال السريع الذي يربط طهران بمدينة جالوس الساحلية على بحر قزوين.

وقال الرئيس روحاني في مراسم افتتاح هذا المشروع: ان الجزء الأول من طريق الشمال يجسد الامكانيات الكبيرة للمهندسين الايرانيين.

وبافتتاح هذا الجزء من طريق الشمال السريع البالغ طوله 32 كيلومترا ، تم تقليل المسافة بين طهران ومدينة جالوس بمقدار 60 كيلومترا.

يضم الطريق السريع بين طهران والشمال 22 نفقا يبلغ طولها 31 الفا و400 متر ذهابا ويابا، اضافة الى 26 جسرا بطول 4 الاف و600 متر وبمواصفات خاصة بحيث يبلغ ارتفاع بعض الجسور 70 مترا.