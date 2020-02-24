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رقم الخبر: 276938 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 21:24 الاقسام: محليات  
رئيسي: احتواء فيروس كورونا يتطلب تعاوناً وطنياً وجهوداً عامة

رئيسي: احتواء فيروس كورونا يتطلب تعاوناً وطنياً وجهوداً عامة

أكد رئيس السلطة القضائية آية الله سيد ابراهيم رئيسي ان سلامة المواطنين من الحقوق العامة ومن اهم القضايا الملحة في البلاد، مشددا على ان مواجهة احتواء فيروس الكورونا يتطلب تعاونا وطنيا وجهودا عامة.

وقال رئيسي في اجتماع المجلس الاعلى للسلطة القضائية اليوم الاثنين ان سلامة المواطنين من الحقوق العامة ومن اهم القضايا الملحة في البلاد، مشددا على ان مواجهة احتواء فيروس الكورونا يتطلب تعاونا وطنيا وجهودا عامة.
من جانب اخر أكد رئيس السلطة القضائية ان الشعب الايراني هو الذي انتصر في الانتخابات التشريعية الاخيرة وليس أي حزب او تيار خاص.
واضاف ان الفائز في الانتخابات هو الشعب الايراني العظيم، وليس حزبا أو تيارا خاصا، واليوم جاء دور ممثلي الشعب لحل المشاكل المعيشية للمواطنين وبث الأمل في قلوبهم.

 
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