وقال باقري كني في كلمته اليوم الاثنين خلال الاجتماع الثالث والاربعين لمجلس حقوق الانسان الاممي بجنيف : ان هذه الممارسات لا تشكل عقوبة ضد شعب باكمله فحسب وانما تمثل نهجا حديثا لانتهاك حقوق الانسان؛ وبما يستدعي مساءلتها بشكل جاد من قبل هذه المنظمة الدولية.

واضاف : انني قادم من دولة يؤمن شعبها انطلاقا من تعاليم كتابه السماوي القران الكريم، بان الناس جميعا وبغض النظر عن الدين والمذهب ولون البشرة والعرق والقومية، مكرّمون عند الباري تعالي؛ مؤكدا ان ايران بوصفها دولة اسلامية وضعت سياساتها العامة والخاصة على اسس الكرامة الانسانية.

وتابع : على سبيل المثال ومع كافة التهديدات والضغوط الامنية التي تفرض على البلاد اليوم، لكن بناء على فتوى آية الله العظمى الخامنئي بصفته مرجعا دينيا وايضا قائدا للثورة الاسلامية والقائد العام للقوات المسلحة في ايران، فقد تقرر في اطار الرؤية الامنية للبلاد منع انتاج واستخدام اسلحة الدمار الشامل.

ونوه مساعد رئيس السلطة القضائية في هذا السياق، بالقرارات الصادرة مؤخرا من قبل السلطة القضائية الايرانية للارتقاء بمستوى حقوق الانسان والكرامة الانسانية في ايران؛ مؤكدا ان هذه القرارات جاءت في اطار دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واوضح، ان هذه القرارات تؤكد على استقلالية القضاء ومنع التعذيب والاعتقالات التعسفية وان الجميع سواسية امام القانون في ايران.