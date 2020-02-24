وافاد المركز الاعلامي لحرس الثورة الاسلامية انه اثر تسجيل حالات اصابة بفيروس كورونا في بعض مناطق البلاد، اجرى القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي اتصالا هاتفيا مع وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي "، اعلن فيه عن استعداد الحرس الثوري لتقديم المساعدة لجميع الاجهزة والمؤسسات المعنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا.

واشار اللواء سلامي في الاتصال الهاتفي إلى دور التعبئة الشعبية (البسيج) في تنفيذ الخطة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال كنموذج وخبرة ناجحة للغاية، وقال: بالإضافة إلى التدريب على التدابير الوقائية، فإن جميع المؤسسات الصحية والعلاجية التابعة لحرس الثورة الاسلامية بما في ذلك جامعة العلوم الطبية والمستشفيات والمراكز العلاجية وتعبئة الوسط الطبي على استعداد لمواصلة تقديم خدمات الرعاية العلاجية والمساعدات اللازمة حتى عودة الظروف إلى طبيعتها.