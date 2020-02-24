السفارة الإيرانية في عمان تحتفل باليوم الوطني أقامت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سلطنة عمان مساء الاثنين (24 فبراير 2020) حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني وذلك في مقر السفارة، بحضور سعادة السفير محمد رضا نوري شاهرودي.