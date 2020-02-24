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رقم الخبر: 276935 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 21:08 الاقسام: محليات  
السفارة الإيرانية في عمان تحتفل باليوم الوطني

السفارة الإيرانية في عمان تحتفل باليوم الوطني

أقامت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سلطنة عمان مساء الاثنين (24 فبراير 2020) حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني وذلك في مقر السفارة، بحضور سعادة السفير محمد رضا نوري شاهرودي.

وحضر الحفل عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالسلطنة وجمع من المدعوين.

يذكر أن مراسيم اليوم الوطني الايراني تأخرت بمناسبة الحداد على وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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