حددت رئاسة مجلس النواب العراقية، يوم الخميس المقبل، موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن مصدر نيابي، قوله الاثنين، إن"رئاسة مجلس النواب حددت يوم الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة توفيق علاوي".

ويأتي هذا القرار بعد نهاية اجتماع عقدته أمس هيئة رئاسة مجلس النواب المكونة من الرئيس ونائبيه، خصص للاتفاق على تحديد موعد عقد الجلسة الاستثنائية في ضوء طلب رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي للتصويت على تشكيلته الوزارية.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهد علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.

ودعا علاوي، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة الاثنين، وقال إنه "في حال لم تنل الحكومة الثقة في البرلمان العراقي، فهذا يعني أن هناك جهات ما زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة في البلاد".

ميدانياً ، أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخر بهجوم مسلح على ملعب وكوفي شوب في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان مقتضب نشرته في صفحتها على "فيسبوك" : إن "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء أجرت عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية استهدفت يوم أمس بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ملعب وكوفي شوب في منطقة البوصفة التابعة لقضاء بلد في محافظة صلاح الدين".

وأضافت أن "ذلك أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخر".

إلى ذلك قال مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، الاثنين، إن قوة أمريكية اعتقلت شيخ عشيرة العبيد بعملية إنزال جوي في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لموقع "السومرية نيوز: إن "قوة أمريكية مدعومة بقوة عراقية نفذت عملية إنزال جوي في ناحية البغدادي 90كم غرب الرمادي، واعتقلت الشيخ معدي العبيدي وهو شيخ عشيرة العبيد من منزله في الناحية".

وأضاف أن "القوة نقلت العبيدي إلى قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي، دون الإشارة إلى سبب الاعتقال".

يذكر أن الشيخ معدي العبيدي يعتبر من الشيوخ البارزة في الأنبار بمواجهة جماعتي "داعش" والقاعدة سابقا، فضلا عن كونه شيخ عشيرة العبيد في البغدادي.