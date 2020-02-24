أكد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني على تفعيل التعاون مع الأردن في مختلف المجالات خصوصاً الاقتصادية منها، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التكاتف لمواجهة التحديات التي تحيط بالجميع.

وبحث آل ثاني في الأردن التي زارها العلاقات بين البلدين، إضافة إلى التطورات الجارية في المنطقة، قبل أن يغادرها الإثنين عائداً إلى بلاده، ومختتماً زيارة رسمية إلى المملكة بحث خلالها مع الملك الأردني عبد الله الثاني سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

وقال أمير قطر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر" سعدت بزيارتي إلى الأردن التي ستعزز العلاقات الأخوية وتزيد التعاون بين البلدين في مجالات عدة كالاستثمار والرياضة والطاقة وتبادل الخبرات"، مضيفاً "كما ستعزز مسيرة العمل العربي المشترك ومصالح شعوب المنطقة المتطلعة لتعزيز التكاتف لمواجهة التحديات التي تحيط بنا جميعاً".