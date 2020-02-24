أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الاثنين 24 فبراير/شباط، أول إجراء ستتخذه الوزارة بعد الإعلان عن 3 حالات إصابة بـ"كورونا".

وأشار بيان صادر عن الوزارة نشرته وسائل إعلام كويتية، إلى أن وزارة الصحة قررت وقف كل الأجازات الخاصة بموظفيها والأطباء والعاملين لديها، لحين إشعار آخر.

كما أعلنت الوزارة أيضا أنه "نظرا للوضع الصحي الإقليمي، يتوجب إيقاف كل الأجازات لكافة موظفي الوزارة في الوقت الراهن وحتى إشعار آخر".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة الكويتية، أن الفحوصات الأولیة التي أجریت للمسافرين، أسفرت عن اكتشاف ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفیروس "كورونا" الجديد.

وقالت الوزراة، في بیان لها، إن "الحالة الأولى وهي لمواطن كویتي یبلغ من العمر 53 عاما والثانیة لمواطن سعودي یبلغ من العمر 61 عاما، حیث أن الحالة الصحیة للمصابین إلى الآن طبیعیة ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فهي لغیر محددي الجنسیة ویبلغ من العمر 21 عاما"، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".