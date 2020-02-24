رفض مجلس الشورى الاسلامي، اليوم الاثنين، الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/ آذار 2020، والمقدم من قبل الحكومة.

وعارض الخطوط العامة للمشروع 114 نائباً، فيما أيده 67، وامتنع عن التصويت 3 من أصل 191 نائباً حضر جلسة مناقشة المشروع.

وأوضح مسعود بزشكيان، النائب الأول لرئيس المجلس، بأن مشروع القانون سيعاد للحكومة وسيتم بحثه مجدداً في اللجان؛ وعليه فانه لن يتسنى مناقشة مشروع القانون في الدورة الحالية للبرلمان.

وعلل الرافضون للخطوط العامة، بعدم تماشيها مع الخطة التنموية السادسة والإغفال عن مراعاة الإصلاحات الهيكلية، معتبرين إياها بأنها تتلاءم مع الظروف العادية، بجانب توسعها بالضرائب، مما سيشكل ضغوطاً على الطبقة المتوسطة والضعيفة للمجتمع.

وكان رئيس منظمة التخطيط والميزانية، محمد باقر نوبخت، أكد ان ميزانية العام الجديد ستكون أكثر الميزانيات في تاريخ ايران تحرراً من الاعتماد على النفط؛ موضحاً ان هدف المسؤولين هو إدارة البلاد بما يتلاءم مع ظروف الحظر.

وفي حديث له أمام مجلس الشورى الاسلامي خلال مناقشة الخطوط العامة للميزانية الجديدة، أشار نوبخت الى أن هذه هي ثالث ميزانية للبلاد تنظم في ظل الحظر والضغوط الاقتصادية القصوى، بحيث ان العدو يراقب مدى تأثير ضغوطه على البلاد. وتابع قائلاً: إننا لم نرفع الأيدي ولم نستسلم أمام ضغوط العدو، بل وضعنا الميزانية بعيداً عن الاعتماد الكبير على النفط بحيث ان اعتماد ميزانية العام الايراني القادم على الموارد النفطية لا يتجاوز الـ5ر8 بالمئة .

وفي جانب آخر من حديثه، أكد نوبخت ان العائدات الحاصلة من رفع أسعار البنزين وزعت بكاملها على المواطنين.