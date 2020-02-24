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رقم الخبر: 276928 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 16:55 الاقسام: اقتصاد  
المنتجات الزراعية الإيرانية تصدّر للإمارات وقطر وعمان إعتيادياً

المنتجات الزراعية الإيرانية تصدّر للإمارات وقطر وعمان إعتيادياً

أعلن رئيس الإتحاد الوطني الايراني للمنتجات الزراعية عن تصدير المنتجات للإمارات وقطر وعمان على نحو اعتيادي بالوقت الراهن.

وأوضح رضا نوراني، في تصريح لوكالة أنباء فارس يوم الأحد، ان الكويت فقط التي أعلنت حظر استيراد المنتجات الزراعية الايرانية المنشأ، وذلك في إطار إغلاقها المسارات الجوية والبحرية والبرية أمام المسافرين من الكويت الى ايران بعد تسجيل بعض حالات الإصابة بفيروس "كورونا".

وأشار نوراني الى أن ايران تصدر الكيوي والرمان والليمون والكرفس وأنواع الخضروات للكويت عبر مدن خرمشهر وآبادان وبوشهر (جنوب غرب)؛ مبيناً أن حجم التصدير الأسبوعي للكويت يبلغ 300 إلى 500 طن.

 
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