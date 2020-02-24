أعلن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية، ان صادرات السلع سجلت 2ر125 مليون طن بقيمة 5ر38 مليار دولار في 11 شهراً فترة 21 مارس/ آذار 2019 حتى 19 فبراير/ شباط 2020.

وأضاف مهدي ميرأشرفي، في تصريح لوكالة أنباء فارس يوم الاثنين، بأن الصادرات سجلت نمواً كمياً بـ 6ر17 بالمئة وانكمشت سعرياً بنسبة 4ر4 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة. بالمقابل، أشار إلى إستيراد 4ر32 مليون طن من السلع بقيمة 9ر39 مليار دولار، بنمو كمي 8ر10 بالمئة وسعري 3ر2 بالمئة.

وبيّن رئيس الجمارك بأن الميزان التجاري سجل عجزاً بـ 4ر1 مليار دولار بالوقت الراهن؛ واذا ما تم احتساب ايرادات صادرات الكهرباء والخدمات الهندسية لدول الجوار، فان الميزان التجاري سيسجل فائضاً. ونوه الى أن الصين والعراق وتركيا والإمارات وأفغانستان على التوالي، تصدرت ترتيب الدول المستوردة للسلع الايرانية. وأضاف: ان الصين والإمارات وتركيا والهند وألمانيا بالترتيب تصدرت قائمة الدول المصدرة الى ايران.

وفي السياق، أكد ميرأشرفي ان ايران استوردت 25 نوعاً من السلع الأساسية بقيمة 4ر14 مليار دولار خلال فترة 21 مارس/ آذار 2019 حتى 22 فبراير/ شباط 2020، بنمو سعري 25 بالمئة وسعري 21 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.

وفي السياق، قال المستشار التجاري الإيراني في أفغانستان: ان صادرات إيران من السلع غير النفطية إلى أفغانستان تصل الى 3 مليارات يورو، ونحن نحافظ على السوق هناك.

وعقدت ندوة يوم الأحد لدراسة طرق ترانزيت وعبور البضائع من إيران بحضور نشطاء في صناعة النقل في مكتب الجمارك بالجمهورية الإسلامية الايرانية .

وقال المستشار التجاري الايراني في أفغانستان محمد مهدي جوانمرد قصاب خلال الندوة: ان أفغانستان لها علاقة خاصة مع بلدنا في قطاع الترانزيت، وأفغانستان بلد غير ساحلي، ومن هنا فان العلاقة الترانزيتية بين ايران وأفغانستان هي علاقة خاصة.

وقال جوانمرد قصاب: إننا لدينا 3 مليارات يورو من الصادرات غير النفطية إلى أفغانستان، ونحافظ على السوق هناك ونلعب دورنا في السوق الأفغانية ونحن نسعى الى جعل ترانزيت السلع الى أفغانستان من ميناء جابهار بدلاً لميناء الشهيد رجائي في بندرعباس أو ميناء كراتشي الباكستانية .