أعلن منفذ مشروع تطوير المرحلة الـ13 من حقل بارس الجنوبي في محافظة بوشهر (جنوب) عن نصب منصة الغاز الثالثة للمرحلة 13 من حقل بارس الجنوبي في الخليج الفارسي بطاقة إستخراج 2ر14 مليون مترمعكب يومياً.

وأعلن بيام معتمد، الاثنين، إن طاقة إستخراج الغاز لهذه المنصة تبلغ 500 مليون قدم مكعب (ما يعادل 14 مليوناً و200 ألف مترمكعب). وأكد ان جميع مراحل التصنيع والشحن والنقل والتركيب، فضلاً عن عمليات مد الأنبوب والحفر وبناء المصفاة على الساحل، تمت عبر خبراء ايرانيين.

ويوجد في منطقة بارس الجنوبية أكبر حقل للغاز عالمياً وتعتبر عاصمة الطاقة في ايران ومن أقطاب تصدير المنتجات غير النفطية والبتروكيماويات والسوائل الغازية في البلاد .