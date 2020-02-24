أعلن المتحدث باسم الجمارك الإيرانية، عن إستئناف الأنشطة التجارية لمنفذ مهران الحدودي (غرب البلاد) مع العراق صباح الاثنين.

وأضاف روح الله لطيفي، الاثنين، في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): ان 20 شاحنة عراقية وصلت صباح الاثنين إلى جمرك مهران لاستلام البضائع الإيرانية المصدرة إلى العراق. وصرح بأن ألف شاحنة كانت متوقفة على حدود مهران بسبب غلق الحدود، وحالياً دخلت 20 شاحنة عراقية للإسراع بإدخال البضائع الى العراق.

وأعرب لطيفي عن أمله في أن تعبر حوالي 300 شاحنة اليوم (أمس) من حدود العراق إلى مهران لتتسلم خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة البضائع ونقلها إلى العراق.

وأشار المتحدث باسم الجمارك الى أن سائقي الشاحنات الإيرانيين والعراقيين كانوا ينتظرون قرارات الحكومة العراقية منذ 8 أيام.

وأعلن العراق، يوم الجمعة الماضي، ان حدود مهران ستغلق حتى إشعار آخر.

وفي السياق، فند مدير مصلحة جمارك مدينة بيله سوار (شمال غرب ايران) أنباء إغلاق منفذ بيله سوار الحدودي مع آذربايجان، مؤكداً انه ثمة تنسيقاً بين السلطات الايرانية والآذربايجانية لتشخيص حالات محتملة للإصابة بفيروس "كورونا" بين المسافرين المستخدمين للمعبر. وأضاف: ان حركة نقل المسافرين عبر الحافلات والسيارات بين ايران وآذربايجان تسير بشكل طبيعي.