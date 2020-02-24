يقع مزار سيدة لبنان في بقعة جغرافية تتميز بمناظر خلابة، هي من أجمل مواقع لبنان السياحية. فالمزار يحتل مكاناً في احراج صنوبر، يطل على خليج جونيه. وقد ادرجته وزارة السياحة معلماً مهماً من معالم السياحة اللبنانية، وهي تشجع السياح العرب والاجانب على زيارته.

يعد مزار سيدة لبنان في حريصا من أهم الاماكن السياحية في لبنان وأحد أبرز معالم جونيه الدينية والواصفة لحالة لبنان، فهو معلم ديني بديع، يوضح مدى الحب الراسخ في قلوب زائريه للسيدة العذراء. يقبع المزار على ارتفاع 6500 م، فهو مزيج رائع بين الطبيعة والتاريخ؛ فهو يمنحك حالة روحانية رائعة، وفي ذات الوقت إطلالة رائعة على خليج جونيه بأكمله.

المزار عبارة عن تمثال ضخم للسيدة العذراء تم إقامته فوق كنيسة، ويوجد في محيطه تمثال صغير، ومكان للإشعال الشموع. يقصد هذا المكان المقدس الآلاف؛ إما للتعرف عليه عن قرب، أو للابتهال.

تحظى السيدة العذراء بمقام رفيع في الديانتين المسيحية والاسلامية، وبالتالي باكرام من جميع اللبنانيين. ومن الطبيعي ان يسعى القيمون على المزار إلى تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين انطلاقا من هذا الواقع. وفي هذا الاطار يستضيف المزار لقاءات حوار مسيحي اسلامي تهدف إلى تعزيز مفهوم قبول الاخر المختلف والعيش معاً. وكذلك يعتني المزار بالخدمة الاجتماعية التنموية في المنطقة والمحيط انطلاقاً من بلدة درعون حريصا باتجاه سائر قرى وبلدات المنطقة المجاورة.



