يقع مدخل كهف (اسبهد خورشيد)،‌ (والمعروف أيضاً بالقلعة الأسطورية) إلى جانب الطريق المودي من فيروزكوه إلى مضيق دوآب.

في قضاء سواد كوه محافظة مازندران. يبلغ طوله 19.75 متر وعرضه 14.25 مترا و 15 مترا من الارتفاع . عمق قوس هذا الكهف 75 مترا ويُعتبر القوس الطبيعي الأكثر ارتفاعاً في العالم. يرتفع هذه القوس حوالي 15 متر عن سطح الأرض وتم إكتشافه سنة 1956م من قِبل مسكتشفي الكهوف.

يقع الكهف على سفح خطير و يطلق عليه اهالى منطقة سواد كوه اسم ""لاب کمر كما يسميه اهالي قرية خطيرکوه والقرى المحيطة اسم «ديوکالي» بمعنى (كهف العفريت).

يوجد بجوار الكهف قلعة و برج خربة والذي تم تشيدهما بشكل رائع و باستخدام االاحجار و الساروج ومغطى بنقوش جميلة .

يوجد بداخل الغار غرف يعود تاريخها الى العهد الساساني . تم تسمية الغار ضمن الاثار الوطنية الايرانية .



