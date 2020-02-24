تعتبر رمال حلوان أيضاً واحدة من الصحاري التي أصبحت محط أنظار رواد الصحاري في إيران. هنالك العديد من الأمور الترفيهية في صحراء حلوان وبالإمكان الاعتماد عليها مثل التمشي على الرمال، ركوب الجمل، الدراجات ذوات الأربع عجلات، ليالي السمر والتخييم وإذا لم يكن لديكم رغبة ونصب الخيم بالطبيعة يمكنكم الاستفادة من مراكز الإقامة وخدماتها الموجودة على أطراف الصحراء.