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رقم الخبر: 276922 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 16:31 الاقسام: سياحة  
صحراء (حلوان) طبس.. محط أنظار رواد الصحاري في إيران

صحراء (حلوان) طبس.. محط أنظار رواد الصحاري في إيران

تقع صحراء حلوان بالقرب من مدينة لها نفس الاسم في محافظة طبس.

 تعتبر رمال حلوان أيضاً واحدة من الصحاري التي أصبحت محط أنظار رواد الصحاري في إيران. هنالك العديد من الأمور الترفيهية في صحراء حلوان وبالإمكان الاعتماد عليها مثل التمشي على الرمال، ركوب الجمل، الدراجات ذوات الأربع عجلات، ليالي السمر والتخييم وإذا لم يكن لديكم رغبة ونصب الخيم بالطبيعة يمكنكم الاستفادة من مراكز الإقامة وخدماتها الموجودة على أطراف الصحراء.

 

صحراء حلوان صحراء حلوان
صحراء حلوان صحراء حلوان
صحراء حلوان صحراء حلوان
صحراء حلوان صحراء حلوان
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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