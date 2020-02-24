كورونا يواصل تمدّده في العالم.. آخر المستجدات

-تسجيل إصابات بالفيروس المتسجد في 28 دولة توفي منها 17 حالة . -الصين تطوّر لقاحاً فعالاً ضد الفيروس.. وتحذّر من السفر لأمريكا بسبب المعاملة غير العادلة -الفيروس يتمدّد في تايوان وتورونتو وافغانستان.. ودول تتّخذ إجراءات وقاية لتجنّبه -15 دولة تشدد إجراءات دخول الوافدين من كوريا الجنوبية

قررت الحكومة الإيطالية إغلاق 11 بلدة غالبيتها في منطقة لومبارديا عقب تسجيل أكثر من 75 إصابة بفيروس كورونا، وإعلان وفاة شخصين الجمعة والسبت جراء الفيروس، في الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية، الاثنين، وفاة 150 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 2592، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة نحو 77159، في حين أكدت منظمة الصحّة العالمية في بيان أنه تم تسجيل إصابات بهذا الفيروس في 28 دولة، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة بسببه خارج الصين.

في أوروبا المخاوف تتزايد من الفيروس القاتل، فقد أغلقت السلطات الإيطالية منذ يوم السبت حتى الآن 11 بلدة بمنطقة لومبارديا الواقعة شمال البلاد تحسبا لانتشار فيروس كورونا، وذلك عقب اكتشاف 79 إصابة أغلبها في هذه المنطقة. وتوفي شخصان الجمعة والسبت.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مؤتمر صحافي "إغلاق المناطق التي تعتبر بؤرا للفيروس ومنع الدخول إليها والخروج منها إلا بتصاريح خاصة".

كما أعلن إقفال الشركات والمدارس في تلك المناطق وإلغاء الأنشطة العامة (من مهرجانات ومسابقات رياضية ورحلات مدرسية وغيرها).

وتقع البؤرة الأساسية في مدينة كودونيو على بعد 60 كيلومترا من ميلانو. ومنذ مساء الجمعة أقفلت الأماكن العامة (من حانات وبلديات ومكتبات ومدارس) في هذه المدينة وتسع بلدات مجاورة باستثناء الصيدليات.

وظهرت أول إصابة في كودونيا لدى باحث إيطالي يعمل في شركة يونيليفر، وأودع في وحدة العناية المركزة في المستشفى نظرا لتدهور وضعه. وتشمل الإصابات زوجته الحامل في شهرها الثامن وصديقه وثلاثة مسنين كانوا يترددون على حانة يملكها والد صديقه.

أما في بؤرة الفيروس، أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الاثنين، وفاة 150 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 2592، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة نحو 77159.

وأضاف البيان، أن "24734 شخصا قد تعافوا من المرض، من بين 49824 شخصا يتلقون العلاج حاليا من الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، وهناك 9915 حالة خطيرة".

وأكد البيان أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت 409 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين، وتم الإبلاغ عن 150 حالة وفاة جديدة (149 منها في مقاطعة هوبى، مركز تفشي المرض)".

من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، تسجيل 367 إصابة بفيروس "كورونا" خارج حدود الصين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات خارج الصين إلى 1769 حالة.

وأكدت المنظمة في بيان أنه تم تسجيل إصابات بهذا الفيروس في 28 دولة، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة بسببه خارج الصين.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الصينية أن 22.8 ألف مصاب تم علاجهم وشفاؤهم من هذا الفيروس.

في حين أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في ولاية هيرات الواقعة على الحدود مع إيران.

وقال وزير الصحة، فيروز الدين فيروز، في مؤتمر صحفي، إنه تم التأكد من إصابة أحد الأشخاص الثلاثة المشتبه فيهم.

وأعلنت السلطات الأفغانية حالة الطوارئ في ولاية هيرات المتاخمة لإيران، التي بدورها أكدت حتى الآن وفاة 12 شخصا جراء إصابتهم بـ"كورونا" وتسجيل 47 إصابة.

وتعاني أفغانستان من الفقر وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وسط استمرار النزاع الدامي الذي تعيشه البلاد منذ 18 عاما.

من جانبه أعلن سفير الصين لدى روسيا تشانج هان هوي، الاثنين، أن خبراء صينيين طوروا لقاحًا يُعتبر بشكل أولي فعالًا ضد فيروس "كورونا" المستجد.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن السفير الصيني قوله: "طورت الصين لقاحًا يُظهر المناعة لكن هذا بشكل أولى، وهناك حاجة لمزيد من الفحص والتطوير".

وأضاف السفير أن "الأطباء استخدموا بنجاح الأدوية الصينية التي لا تُحدث مضاعفات بعد الاستخدام، وثبتت أيضًا فعالية الدواء السوفيتي الذي يُستخدم في مكافحة الملاريا".

ووفقًا للدبلوماسي الصيني، يُصاب مئات الآلاف من الأشخاص في الصين بفيروس "كورونا" كل يوم، ويتعافى حوالي ألفين، وقد انخفض معدل الوفيات الناجمة عن الفيروس، وأصبح اليوم أقل بـ3% في مقاطعة هوبي حيث بدأ انتشار المرض، وبـ0.55% في المقاطعات الأخرى.

وفي وقت سابق من شهر فبراير الجاري، تم إطلاق دواء في الصين اعترفت به السلطات رسميًا على أنه يُحتمل أن يكون فعالًا في مكافحة فيروس "كورونا"، ويُعرف الدواء باسم "فافيبيرافير" أو "أفيجان"، وتمت الموافقة على بيع دواء آخر هو "فافيلافاي".

وحذرت الصين الاثنين مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة، وقالت: إن السياح الصينيين لاقوا معاملة غير عادلة هناك بسبب إجراءات مغالي فيها للوقاية من فيروس كورونا. كما استشهد بيان وزارة السياحة الصينية أيضا في التحذير "بالوضع الأمني" في الولايات المتحدة.

وانتقدت الصين مرارا الولايات المتحدة بسبب ما اعتبرته رد فعل مبالغا فيه على انتشار الفيروس والذي شمل قيودا على دخول الزوار من الصين.

في تايوان أعلنت السلطات، الاثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 28 حالة، وذلك عقب تسجيل حالتي إصابة جديدتين.

وذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية أن الحالتين هما لأب في الثمانينات من عمره ونجله في الخمسينيات من عمره، مشيرة إلى أنه ليس لديهما أي سجل سفر حديث إلى البر الرئيسي في الصين.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

ومن جانبها، حذّرت منظمة الصحة العالمية، من عدم طهي الأطعمة واللحوم بشكل جيد، بعد أن ثبت انتشار فيروس كورونا من خلال الحيوانات البرية، وخصوصا من الخفافيش، موضحة أنه من خلال الشبكة الدولية لسلطات سلامة الأغذية، تسعى المنظمة للحصول على مزيد من المعلومات حول مدى انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، وعلاقته بالأغذية غير المطهية بشكل جيد، وتوصي الشبكة بتجنب المنتجات الحيوانية النيئة، أو غير المطهية جيدًا، أو الألبان الخام، وتوصي بالتعامل مع الحليب أو الأعضاء الحيوانية النيئة بعناية لتجنب تلوث الأطعمة غير المطهية.

في مقاطعة أونتاريو الكندية قال مسؤولو الصحة، الأحد إن هناك حالة جديدة مفترضة لفيروس كورونا المستجد في مدينة تورنتو.

وأوضح المسؤولون إن امرأة وصلت إلى كندا قادمة من الصين يوم الجمعة وذهبت إلى مستشفى تورنتو مصابة بحالة سعال متقطع.

وقالت المقاطعة إنه تم إجراء تحليل للمرأة عن الفيروس، وتم إرسالها إلى المنزل لعزلها لأن الأعراض التي كانت تعاني منها كانت خفيفة.

وأضاف المسؤولون إن الاختبارات التي أجرتها المرأة جاءت إيجابية بالنسبة للفيروس يوم السبت وتم إرسال العينة إلى مختبر الأحياء الدقيقة الوطني في وينيبيج للتأكيد.

في كوريا الجنوبية ومع ارتفاع عدد المصابين بالفيروس أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الاثنين، أن عدد الدول التي تحظر دخول الأجانب الوافدين من كوريا الجنوبية أو تشدد إجراءات دخولهم يزداد في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث وصل حتى الآن إلى 15 دولة، ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها "إن 6 دول بدأت منع دخول الوافدين من كوريا الجنوبية إلى أراضيها، بما في ذلك الكيان الصهيوني والبحرين والأردن وكيريباتي وساموا وساموا الأمريكية".

وتحظر الدول الست، دخول الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية خلال الـ 14 يوما السابقة، أو لا تسمح بدخولهم إليها إلا بعد إقامتهم في دولة غير متأثرة بالفيروس لمدة 14 يوما وخضوعهم للفحص الصحي.

وبدأت الأردن الأحد، منع دخول الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية والصين وإيران خلال 14 يوما سابقة، بينما لا تحظر موريشيوس دخول الكوريين الجنوبيين رسميا لكنها قررت تعليق دخولهم.

كما قررت تسع دول، بما في ذلك بروناي وبريطانيا وتركمانستان وكازاخستان وماكاو وسلطنة عمان وإثيوبيا وأوغندا وقطر - تشديد إجراءات دخول الوافدين من كوريا الجنوبية من خلال حجزهم الصحي لمدة معينة أو مراقبة حالتهم الصحية.

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية قد أعلنت، الإثنين، وفاة سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الوفاة السابعة لرجل يبلغ من العمر 62 عاما توفى الأحد متأثرا بالفيروس في مستشفى في بلدة "تشونجدو" بجنوب شرق البلاد، وبلغ إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد 763 حالة، وذلك بعد تسجيل 161 حالة إصابة جديدة.

وفي سياق متصل، اجتمعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس في جنيف، لمناقشة الاستجابة لانتشار فيروس "كورونا" وسبل التعاون لمكافحة الفيروس.

كوريا الجنوبية والعديد من دول العالم رفعت مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوى على خلفية زيادة حادة في عدد المصابين بكورونا مؤخرا.