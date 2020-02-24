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رقم الخبر: 276913 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 14:50 الاقسام: رياضة  
انطلاق سباق "الدواثلون" الدولي في محافظة البرز
بقرية جهارباغ الرياضية ..

انطلاق سباق "الدواثلون" الدولي في محافظة البرز

انطلق الاثنين سباق "الدواثلون" ضمن فعاليات البطولة الاسيوية "للدواثلون"، في قرية جهارباغ الرياضية بمدينة ساوجبلاغ بمحافظة البرز (غرب طهران) ، بمشاركة 42 رياضيا ايرانيا واجنبيا .

ويشارك 27 رياضيا و15 رياضية في هذه البطولة التي تقام لأول مرة في إيران .

وقال رئيس اللجنة الرياضية في محافظة البرز: تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة بخصوص فيروس كورونا.

واضاف مجيد رضاخاني: تم اجراء الفحوصات لجميع الرياضيين والحكام والمعنيين في هذه الدورة من السباق، لفيروس كورونا لضمان إجراء هذه المسابقات بشكل مريح.

ويندرج الدواثلون تحت أنواع الرياضات المركبة، وهو سباق ثلاثي يتكون من رياضتين هما الجري وركوب الدراجات الهوائية، يبدأ السباق بالجري لمسافة 5 كيلومترات ومن ثم ركوب الدراجات بمسافة 20 كيلو متر  وينتهي بالجري 2.5 كيلو متر.

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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