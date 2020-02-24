حققت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة 45 عالميا، مساء الأحد بداية موفقة في بطولة قطر المفتوحة للتنس، حيث فازت في الدور الأول على اللاعبة التشيكية كاترينا سينياكوفا المصنفة 58 عالميا بمجموعتين دون رد بعد ساعة و 10 دقائق من اللعب بواقع (6 - 3) و( 6 - 2).

وتجدر الإشارة إلى ان اللاعبتين تقابلتا في 4 مناسبات آخرها في بطولة ويمبلدون 2018، وكانت الغلبة في كل المواجهات للاعبة التشيكية ،وهو ما يعني أن أنس جابر ثأرت كما يجب من سينايكوفا وأخرجتها من بطولة قطر مبكرا.

وقالت اللاعبة التونسية: "سعيدة جدا.. لأنها المرة الأولى التي أفوز فيها بمباراة فردي في بطولة قطر، وهذا فوزي الأول على سينايكوفا".

وأضافت: "قدمت مباراة كبيرة على جميع المستويات وحافظت على تركيزي من البداية إلى النهاية.. دخلت المواجهة بثقة كبيرة وبعزيمة أكبر، لتحقيق أول فوز لي في قطر".

وتابعت: "أثبت اليوم للجميع أن أنس جابر تطورت كثيرا فوق الميدان، وإن شاء الله أواصل تشريف التنس التونسي والعربي".

وختمت: "أشكر كل الجماهير التي شجعتني اليوم وخصوصا الجماهير التونسية التي زينت مدرجات الملعب بالعلم التونسي، ما أعطاني شحنة معنوية إضافية".