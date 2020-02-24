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رقم الخبر: 276911 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 14:45 الاقسام: رياضة  
بلوز يتغلب على وايلد في دوري هوكي الجليد

بلوز يتغلب على وايلد في دوري هوكي الجليد

واصل سانت لويس بلوز انتصاراته المتتالية وتفوق 4-1 على مينيسوتا وايلد في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية مساء الأحد.

وسجل أوسكار سوندكفيست هدفا وساهم في هدف آخر بينما جاءت باقي أهداف بلوز، متصدر القسم الغربي، بواسطة جوردان كيرو وبرايدن شين وإيفان بارباشيف، ولم يستقبل مرمى بلوز إلا هدفين فقط خلال أربعة انتصارات متتالية.

وأنقذ جوردان بينينجتون حارس بلوز 32 محاولة ليحقق الفوز في ثالث مباراة على التوالي يكون فيها ضمن التشكيل الأساسي.

وأحرز ماركوس فوليجنو هدف وايلد الوحيد بينما أنقذ زميله الحارس ديفان دوبنيك 22 من 26 محاولة على مرماه.

 

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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