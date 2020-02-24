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رقم الخبر: 276910 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 14:47 الاقسام: ثقافة وفن  
إدراج 5 آثار منقولة وغير منقولة ضمن قائمة المعالم الوطنية

إدراج 5 آثار منقولة وغير منقولة ضمن قائمة المعالم الوطنية

اعلن المدير العام لمنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بمحافظة البرز (غرب العاصمة الايرانية)، عن تسجيل خمسة قطع أثرية منقولة وغير منقولة ضمن قائمة المعالم الوطنية في المحافظة.

ان المدير العام لمنظمة التراث الثقافي بمحافظة البرز «فخرالدبن صابري» أعلن عن تسجيل خمسة قطع أثرية ضمن قائمة المعالم الوطنية موضحا ان هذه الآثار تشتمل على الضريح الخشبي لمقام «السيد عبدالقهار» في قرية ورده وابواب مقام «السيد يحيى» في قرية دوز عنبر في مدينة ساوجبلاغ وسيارة شخصية للدكتور محمد مصدق (أحد قادة إيران السياسيين الذي أمم عددا كبيرا من شركات النفط البريطانية في إيران، وكان رئيسا للوزراء في الفترة (1951- 1953)) في بيته بمدينة نظر آباد و إناء فخاري تاريخي في مدينة كرج مركز محافظة البرز.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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