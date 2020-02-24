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رقم الخبر: 276909 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 14:48 الاقسام: ثقافة وفن  
وثائقي «تاسوعاء» الإيراني يتأهل إلى مهرجان إسباني

وثائقي «تاسوعاء» الإيراني يتأهل إلى مهرجان إسباني

تأهل الفيلم الوثائقي «تاسوعاء» للمخرج وحيد حق وردي إلى المشاركة في مهرجان موسترا الإسباني..

وأكدت العديد من الوكالات تأهل الفيلم إلى القسم النهائي من مهرجان Mostra de Cinema Etnográfico Museo do Pobo الإسباني.

هذا ويقام المهرجان في الفترة بين 23 حتى 29 مارس المقبل في إسبانيا.

ويتناول «تاسوعاء» الذي تولى مهمة كتابته وتصويره ومونتاجه وانتاجه وصوته المخرج وحيد حق وردي، مراسم تاسوعاء في ايران، والوقوف على تاسع أيام واقعة عاشوراء وفقاً للطقوس والحب الخالد لأهل البيت عليهم السلام والإمام الحسين (ع) في قلوب الإيرانيين.

ويذكر ان «تاسوعاء» كان قد سجل مشاركته في أكثر من مرة على المستوى الدولي قبل هذا التأهل إلى إسبانيا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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