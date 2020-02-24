وستنطلق فعاليات المهرجان بدورته الثانية والعشرين في الخامس من مارس المقبل وستستمر حتى الرابع عشر منه في العاصمة براغ.

وسترتكز فعاليات المهرجان على عرض افلام وثائقية تتناول موضوع حقوق الانسان ويعتبر من المهرجانات الاوروبية المرموقة.

يذكر ان «الحبال المحظورة» سبق ان شارك في مهرجان «إدفا» الدولي للوثائقيات الذي انتهت فعالياته في الأول من ديسمبر المنصرم في العاصمة الهولندية امستردام.