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|رقم الخبر: 276908
|تاريخ النشر: شباط 24, 2020
|الوقت: 14:50
|الاقسام: ثقافة وفن
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الفيلم الايراني-الأفغاني «الحبال المحظورة» في سباق «عالم واحد»
يشارك الفيلم الايراني-الافغاني «الحبال المحظورة» (تارهاي ممنوعه) للمخرج حسن نوري في مهرجان «عالم واحد» الدولي في تشيك.
وستنطلق فعاليات المهرجان بدورته الثانية والعشرين في الخامس من مارس المقبل وستستمر حتى الرابع عشر منه في العاصمة براغ.
وسترتكز فعاليات المهرجان على عرض افلام وثائقية تتناول موضوع حقوق الانسان ويعتبر من المهرجانات الاوروبية المرموقة.
يذكر ان «الحبال المحظورة» سبق ان شارك في مهرجان «إدفا» الدولي للوثائقيات الذي انتهت فعالياته في الأول من ديسمبر المنصرم في العاصمة الهولندية امستردام.
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