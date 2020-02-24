تأهل الفيلم الايراني القصير «هابي» للمخرج أحمدرضا موسوي إلى المشاركة في الدورة الـ58 من مهرجان Ann Arbor الأميركي.

ويعتبر هذا المهرجان من المهرجانات المرموقة المعترف بها من قبل أكاديمية الأوسكار.

وتقام الدورة الـ58 من مهرجان Ann Arbor في الفترة 24 حتى 29 مارس القادم في مدينة ميشيغان الأميركية.

ويعرض فيلم «هابي» في 26 من مارس في «مسرح ميشيغان العتيق» ضمن برامج المهرجان.

وجاء في ملخص قصة الفيلم أن: الإنسان الذي يبحث عن هويته، يرى نفسه في حلقة مفرغة.