وسيتنافس في فعاليات المهرجان الوثائقيان «ظلال بلاشمس» (سايه هاي بي خورشيد) للمخرج مهرداد اسكوئي و«انقلاب 32» (كودتاي 32) للمخرج تقي اميراني والفيلم الطويل «يلدا» للمخرج مسعود بخشي.

وستنطلق فعاليات المهرجان في السادس من مارس المقبل وستستمر حتى الخامس عشر منه في سويسرا.