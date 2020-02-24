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رقم الخبر: 276906 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 14:49 الاقسام: ثقافة وفن  
ثلاثة أفلام ايرانية في مهرجان «جنيف» لحقوق الانسان

ثلاثة أفلام ايرانية في مهرجان «جنيف» لحقوق الانسان

يستضيف مهرجان «جنيف» الدولي لأفلام حقوق الانسان ثلاثة افلام ايرانية طويلة ووثاقية.

وسيتنافس في فعاليات المهرجان الوثائقيان «ظلال بلاشمس» (سايه هاي بي خورشيد) للمخرج مهرداد اسكوئي و«انقلاب 32» (كودتاي 32) للمخرج تقي اميراني والفيلم الطويل «يلدا» للمخرج مسعود بخشي.

وستنطلق فعاليات المهرجان في السادس من مارس المقبل وستستمر حتى الخامس عشر منه في سويسرا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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