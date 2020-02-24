ستقوم شرکة Mk۲ التي تعد احدى أبرز الشركات الناشطة في مجال توزيع الاعمال الفنية في فرنسا والعالم، بنشر وتوزيع ثلاثية متألقة للمخرج الايراني الكبير عباس كيارستمي خلال أبريل المقبل.

وسيتم توزيع ونشر الافلام «أين منزل الصديق؟» و«تستمر الحياة» و«عبر شجرة الزيتون» للمخرج الراحل عباس كيا رستمي الى جانب وثائقي «برفقة الريح» للمخرج الايراني مهدي شادي زادة في فرنسا وذلك في اليوم السابع من أبريل المقبل.

وفي الفيلم الأول (أين منزل الصديق؟) نتابع محاولة الطفل «أحمد بور» إيجاد منزل صديقه «نعمت زاده» حتى يعيد له دفتره المدرسي كي لايعاقبه الأستاذ في اليوم التالي.

أمّا الفيلم الثاني «تستمر الحياة» 1992 فهو عودة فرهاد الذي لعب دور مخرج فيلم «أين منزل الصديق» ليبحث عن بطل فيلمه، الطفل أحمد بعد أيام من الزلزال الذي ضرب شمال ايران، تلك الحكاية التي نرى فيها أحوال أهل المكان بعد أن انقلبت فيهم الأرض.

وثالثا بفيلمه «عبر أشجار الزيتون» 1994 حيث وجه كيارستمي عدسته إلى المنطقة نفسها بعد عامين ليقتفي أثر أبطاله الشباب ويرصد الآثار البعيدة للكارثة من وجهة نظرٍ أخرى، ومن خلال تتبعه لقصة حب الشاب حسين للفتاة طاهرة التي مات والديها في الزلزال وبقيت بعهدة جدتها، وقد رفضت الأخيرة تزويجها له لأنه أميّ ولايملك بيتًا، أمّا طاهرة فطالبة في الثالث الثانوي، ولربما كانت هذه احد فوارق الزلزال.

واما وثائقي «برفقة الريح» فانه تم عرضه في الصيف القادم تزامنا مع عيد ميلاد المخرج کيارستمی في سينما «الفن والتجربة».