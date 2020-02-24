تألق ليبرون جيمس وأنطوني ديفيز مرة أخرى، ليفوز لوس أنجلوس ليكرز بصعوبة 114-112 على بوسطن سيلتيكس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين الأحد.

والتقى الغريمان في مباراة متكافئة وتقدم سيلتيكس 110-108 قبل دقيقة واحدة و17 ثانية من النهاية بعد رمية ثلاثية من المتألق جايلن براون الذي أنهى المباراة بتسجيل 20 نقطة.

وأهدر الفريقان أكثر من محاولة قبل أن تظهر الإثارة في آخر 37 ثانية بعد توقف لعدة دقائق بسبب مراجعة بعض اللقطات واحتساب خطأ فني ضد براد ستيفنز مدرب سيلتيكس.

وسجل جيمس رمية حاسمة قبل 30.4 ثانية من النهاية، ليمنح التقدم لليكرز وأضاف زميله ديفيز ثلاث رميات حرة في آخر 12 ثانية.

وأنهى ديفيز المباراة بعدما سجل 32 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة، بينما أضاف العملاق جيمس 29 نقطة ومرر 9 كرات حاسمة واستحوذ على 8 كرات مرتدة.

وسجل جيسون تيتوم لاعب سيلتيكس 41 نقطة في أفضل حصيلة في مسيرته، لكن هذا التألق لم يكن كافيا لتجنب الهزيمة أمام ليكرز.

أورليانز بليكانز 115 – جولدن ستيت 101

تورونتو رابتورز 127 – انديانابيسرز 81