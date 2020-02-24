الخزف ذو الزخارف المحفورة تتكون المشاهد التصويرية في هذا النوع من الخزف بعدة طرق منها ما يكون حفرا بسيطاً ويسمى(بالحز)، والاخر حفرا عميقا يكون بإزالة كمية من الطين من على السطح الخزفي بوساطة آلة حادة

ويتم الحز على الطينة المشكلة بمراحل جفاف عديدة بعد أن تطلى بطبقة من المستحلب الطيني ومن ثم الحز عليه للحصول على تغاير لوني جراء ظهور الطينة الأصلية.

ولقد حقق فن الخزف فكرة الحضارة الإسلامية في جوانب عديدة، إذ أن روح الإسلام السمحة لا تتماشى واستخدام خامات غالية الثمن مثل الذهب والفضة، ولذلك أقبل الفنانون المسلمون على فـن الخزف إقبالاً عظيماً واستطاعوا أن ينتجوا خزفاً على مستوى عالٍ من حيث القيمة الفنية ولم يكتفوا بذلك، بل وصلوا إلى أن يكون إنتاجهم الخزفي يصلح من حيث الفخامة والجمال لأن يكون بديلاً لأواني الذهب والفضة باستعمالهم لتقنية تسمى بالبريق المعدني والتي تُعد صفة أنفرد بها الخزف الإسلامي.

الخزف الأبيض والأزرق

يعد هذا النوع من أجود أنواع الخزف من حيث المادة الخام، ويحتوي على مشاهد تصويرية زرقاء مرسومة على أرضية بيضاء تحت الطلاء الزجاجي الشفاف، وهذه الرسوم جاءت متأثرة إلى حد كبير بالأسلوب الزخرفي الصيني، إذ أن التأثير الصيني بدأ يظهر واضحاً في أغلب الخزف الإسلامي منذ القرن السادس عشر.

ومع تطور هذه الصناعة عبر الحقب الزمنية المتعاقبة توصل صانعو الفخار إلى معجزة الطلاء الزجاجي، وهو الطلاء الذي يعطي الآنية سطحاً زجاجياً مصقولاً غير مسامي بعد الحرق الثاني لتسمى هذه المشغولات بالخزفيات .