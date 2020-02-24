حقق المنتخب الايراني بكرة السلة فوزاً مهماً وغالياً على نظيره القطري في ثاني لقاء له بالتصفيات الاسيوية الجارية حالياً.

بعد اكتساحه للمنتخب السوري في اللقاء الاول ..

ففي المباراة التي جرت عصر الاحد في طهران وعلى قاعة ملعب آزادي وبدون حضور الجماهير خوفاً من مرض "الكورونا" الذي بدأ يتفشى في طهران، في هذه المباراة فاز المنتخب الايراني بنتيجة كبيرة (95 – 52)، وكانت نتيجة الاشواط الاربعة كلها بصالح ايران وكالتالي: (24 – 9، 21 – 18، 22 – 13، 28 – 12)، هذا وتألف المنتخب الايراني من كل من (سجاد مشايخي – بهنام يخجالي – محمد جمشيدي – محمد حسن زاده وحامد حدادي)، ويشرف على تدريب المنتخب السيد شاهين طبع.

وللمرة الثانية على التوالي في هذه التصفيات يتم اختيار اللاعب الايراني حامد حدادي بعنوان أفضل لاعب في المباراة.

وحضر اللقاء السيد "صالحي اميري" رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية، هذا وقسمت المجاميع كالتالي:

المجموعة الاولى: الفلبين – اندونيسيا – تايلند وكوريا الجنوبية.

المجموعة الثانية: تايوان – اليابان – ماليزيا والصين.

المجموعة الثالثة: استراليا – هونغ كونغ – نيوزيلندا وغوام.

المجموعة الرابعة: البحرين – لبنان – الهند والعراق.

المجموعة الخامسة: السعودية – سوريا – قطر وايران.

المجموعة السادسة: الاردن – كازاخستان – سريلانكا وفلسطين.

هذا وستبدأ المرحلة الثانية عتباراً من 24/11/2020 ولغاية 2/12/2020، حيث سيقابل المنتخب الايراني منتخب السعودية اولاً ومن ثم يواجه منتخب سوريا.

أما المرحلة الثالثة للبطولة فستبدأ اعتباراً من 16/2/2021 ولغاية 24/2/2021 حيث يواجه فيها المنتخب الايراني المنتخب القطري ومن ثم يلتقي بنظيره السعودي.