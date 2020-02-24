قال رئيس مركز المعلومات بوزارة الصحة الإيرانية، إن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيران، ارتفع إلى 64 شخصا، فيما توفي 4 مصابين جدد ليرتفع بذلك عدد الوفيات بهذا الفيروس الى 12 شخصا.

وقال كيانوش جهانبور اليوم الاثنين: من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية ، تم تشخيص 18 اصابة جديدة، من بينها 8 اصابات في مدينة قم، و3 في طهران ومصاب واحد في همدان وحالتين في محافظة اصفهان وحالتين في المحافظة المركزية ، ومن بين الاصابات الجديدة توفي 4 اشخاص.

وقال ان رقم الـ 50 مصابا الذي أعلنه ممثل مدينة قم في مجلس الشورى الاسلامي لاصحة له ، معتبرا انه ليس من حق النائب الادلاء بمعلومات ليست من اختصاصه.

علما أن عدد المصابين بفيروس كورونا على الصعيد العالمي ، بلغ 78 الفا و866 شخصا، توفي منهم الفين و592 شخصا بهذا الفيروس، فيما شفي منهم حتى الان 25 الفا و128 شخصا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.