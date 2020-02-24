فاز فولفسبورج على ضيفه ماينز برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الأحد، في إطار الجولة الـ23 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليجا".

وعلى ملعب (فولكسفاجن أرينا)، سجل لأصحاب الأرض كل من المهاجم الكرواتي جوسيب بريكالو (ق21) والجناح السويسري ريناتو ستيفن هدفين (ق45+1 و68) ويانيك جيرهاردت (ق49).

وكان هذا الانتصار هو الثاني تواليا لفولفسبورج بعد فوزه في الجولة الماضية على هوفنهايم بنتيجة (3-2).

وبهذا الفوز، رفع فولفسبورج رصيده من النقاط إلى 34 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد ماينز عند 22 نقطة في المركز الـ15.

بايرليفركوزن 2 – اوجسبورج صفر