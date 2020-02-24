  • الإثنين ٢٩ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الإثنين , فبراير 24, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 276899 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 14:23 الاقسام: رياضة  
فولفسبورج يسحق ماينز برباعية في الدوري الالماني

فولفسبورج يسحق ماينز برباعية في الدوري الالماني

فاز فولفسبورج على ضيفه ماينز برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الأحد، في إطار الجولة الـ23 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليجا".

وعلى ملعب (فولكسفاجن أرينا)، سجل لأصحاب الأرض كل من المهاجم الكرواتي جوسيب بريكالو (ق21) والجناح السويسري ريناتو ستيفن هدفين (ق45+1 و68) ويانيك جيرهاردت (ق49).

وكان هذا الانتصار هو الثاني تواليا لفولفسبورج بعد فوزه في الجولة الماضية على هوفنهايم بنتيجة (3-2).

وبهذا الفوز، رفع فولفسبورج رصيده من النقاط إلى 34 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد ماينز عند 22 نقطة في المركز الـ15.

بايرليفركوزن 2 – اوجسبورج صفر

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0958 sec