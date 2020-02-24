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رقم الخبر: 276898 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 14:23 الاقسام: رياضة  
أوباميانج يمنح آرسنال انتصارًا مثيرًا على إيفرتون

أوباميانج يمنح آرسنال انتصارًا مثيرًا على إيفرتون

حقق آرسنال فوزًا صعبًا على ضيفه إيفرتون (3-2)، على ستاد الإمارات الأحد، في إطار الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف آرسنال كل من، إدوارد نيكيتاه وبيير إيميريك أوباميانج "هدفين"، في الدقائق 27، 33، 46، بينما سجل كالفيرت ليوين وريتشارليسون هدفي إيفرتون، في الدقيقتين 1 و(45+4).

وبذلك، رفع الجانرز رصيدهم إلى 37 نقطة، في المركز التاسع، بينما تجمد إيفرتون عند 36 نقطة، بالمركز الحادي عشر.

مانشستر يونايتد 3 – واتفورد صفر

وولفرهامبتون 3  نوريتش سيتي صفر

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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