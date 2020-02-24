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رقم الخبر: 276897 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 13:53 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ابتكار يساعد مرضى الزهايمر على استعادة ذاكرتهم

ابتكار يساعد مرضى الزهايمر على استعادة ذاكرتهم

تمكنت شركة تكنولوجيا حيوية من ابتكار سماعات رأس جديدة ستحقق طفرة طبية وعلاجية لمرضى الزهايمر، حيث يمكنها التركيز على البروتينات السامة في المخ والعمل على إعادة الذاكرة للمرضى.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن شركة التكنولوجيا الحيوية Vielight بكندا التي طورت السماعة الجديدة والتي أطلق عليها اسم Neuro RX Gamma، صرحت أن السماعة الجديدة تقوم بتسليط الضوء على المنطقة المسؤولة عن الذاكرة داخل المخ.

وأظهرت التجارب الأولية قدرة هذه السماعة على عكس أعراض مرض الزهايمر والتخلص من البروتينات السامة المتراكمة في خلايا المخ، وتعزيز الخلايا المسؤولة عن الذاكرة.

وقال العلماء: إن تسليط الضوء مباشرة عن طريق مصابيح صغيرة موجودة في هذه السماعة على مناطق المخ التالفة يساعد المرضى على استعادة ذاكرتهم، حيث تنقل نبضات جاما قدرها 40 هرتزاً للمنطقة المسؤولة عن الذاكرة في المخ. وجرى الإعلان عن ذلك الابتكار بعد تجربته لمدة 12 أسبوعاً على المرضى، وتمكنت السماعة من تحسين مهارات الكتابة والقراءة واستعادة الذاكرة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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