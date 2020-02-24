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رقم الخبر: 276896 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 13:53 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران الأولى في المنطقة والثانية أو الثالثة في آسيا بقطاع البايوتكنولوجيا

ايران الأولى في المنطقة والثانية أو الثالثة في آسيا بقطاع البايوتكنولوجيا

تبوأت الجمهورية الاسلامية الايرانية المرتبة الاولى في المنطقة والثانية أو الثالثة في آسيا بقطاع البايوتكنولوجيا.

وقال مساعد الرئيس الايراني في الشؤون العلمية سورنا ستاري، ان ايران أحرزت مراتب متقدمة في مجالات النانو والبايوتكنولوجيا وتقنية المعلومات والاتصالات والعلوم المعرفية والجوفضاء.

واضاف ان ايران لديها نشاطات دولية ممتازة في هذه القطاعات كما انها حازت على المرتبة الاولى في المنطقة والمرتبة الثانية أو الثالثة في آسيا على صعيد البايوتكنولوجيا.

وتابع: ان ايران تبوأت المرتبة الثانية عشرة وعلى صعيد الشركات المعرفية لديها مراتب متفوقة كما ان 60 بالمئة من صادرات البلاد في مجال الاقتصاد المعرفي يتمثل بقطاع البايوتكنولوجيا.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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