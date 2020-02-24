لقي المغامر الأميركي المثير للجدل مايك هيوز، 64 عاماً، مصرعه في حادثة تحطم صاروخ قام بصنعه والطيران به، بولاية كاليفورنيا، لإثبات نظريته بأن الأرض ليست كروية.

توفي هيوز، الملقب بالمجنون، بعد سقوط الصاروخ في ضيعة خاصة بالقرب من بلدة بارستو بولاية كاليفورنيا.

وأكد والدو ستايكس، شريك هيوز، مقتله.

وذكرت قناة ساينس على صفحتها على تويتر بأن مايك كان يصور فيلما لبرنامج (رواد فضاء صنعوا أنفسهم) ، ضمن سلسلة جديدة على القناة تتضمن تقارير حول أفراد حاولوا الصعود إلى السماء من خلال تصنيع صواريخهم الخاصة.

وقالت القناة: (كان يحلم دائما بالقيام بهذه المهمة).

وأظهر مقطع مصور على موقع تي إم زد الصاروخ ينطلق مع تمزق المظلة أثناء الإقلاع. وحلق الصاروخ لنحو 10 ثوان في الفضاء قبل أن يهبط مجددا ليصطدم بالأرض.