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رقم الخبر: 276887 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 13:16 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يصدر تعليماته بشأن السيطرة على "كورونا"

الرئيس روحاني يصدر تعليماته بشأن السيطرة على "كورونا"

أجرى رئيس الجمهورية حسن روحاني اتصالين هاتفين اليوم الاثنين مع محافظي قم وجيلان وتلقى منهما آخر التقارير بشأن الاجراءات المتخذة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه، كما قدم الرئيس روحاني التوجيهات اللازمة لتفعيل برامج الخلية الوطنية للسيطرة على فيروس كورونا.

واعرب روحاني في الاتصال الهاتفي عن تعاطف الحكومة مع ابناء محافظتي قم وجيلان وخاصة عوائل ضحايا هذا الفيروس ، داعيا مسؤولي هاتين المحافظتين الى تعبئة كل الامكانات وبذل اقصى الجهود لطمئنة المواطنين والعمل على حفظ سلامتهم.
كما اعرب الرئيس روحاني في ان تتمكن الخلية الوطنية بقيادة وزير الصحة من السيطرة والقضاء على فيروس كورونا في اسرع وقت وباقل الخسائر.
وتقدم رئيس الجمهورية بالشكر والتقدير للجهود المتواصلة بلا انقطاع التي يبذلها الاطباء والكوادر الطبية في مستشفيات البلاد لمعالجة المصابين وتطويق انتشار الفيروس.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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