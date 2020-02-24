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رقم الخبر: 276886 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 13:12 الاقسام: منوعات  
رحيل مصمم هوية لعبة (ليغو) الشهيرة

رحيل مصمم هوية لعبة (ليغو) الشهيرة

توفي الدنماركي ينس نيغارد نودسن، مصمم التمثال الصغير الذي بات رمزاً للعبة (ليغو) ، الشهيرة عن 78 عاماً على ساحل الدنمارك الغربي، على ما قال أحد زملائه السابقين.

وأوضح نيلس ميلان بيدرسن لوكالة فرانس برس (كان يتمتع بمخيلة رائعة وكان رأسه يزخر بالأفكار).

وعمل نودسن لدى شركة (ليغو)  بين 1968 و2000، ورسم في السبعينات تمثالاً صغيراً برجلين وذراعين متحركين طرح العام 1978.

وقررت الماركة استخدامه مع معالم محايدة على الوجه، من دون ذكر جنسه أو عرقه، من أجل إطلاق العنان لمخيلة الأطفال.

وقالت أرملته ماريان نيغارد نو سن لمحطة (تي في 2)  التلفزيونية (صمم هذا التمثال الصغير ليبث الحياة في المنازل) ، والتركيبات المصنوعة من لبنات ليغو.

وأسس اوله كيرك كريستيانسن مجموعة (ليغو)  عام 1932 وكان عدد العاملين فيها يزيد عن 17 ألفاً في نهاية العام 2018. وتقوم اللعبة على تركيب لبنات وقد أطلقت بشكلها الحديث العام 1958.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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