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رقم الخبر: 276885 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 13:13 الاقسام: منوعات  
قوات الفضاء الروسية تراقب منذ 12 عاما حقيبة فقدت في الفضاء

قوات الفضاء الروسية تراقب منذ 12 عاما حقيبة فقدت في الفضاء

أعلن رئيس قسم الخوارزميات القتالية والبرامج في مركز المخابرات الفضائية الرئيسي رومان فتاخوف أن موظفو مركز المخابرات الرئيسي للفضاء التابع لقوات الفضاء الروسية مراقبة الحقيبة التي فقدتها رائدة الفضاء الأمريكية ستيفانيشن بيبير منذ حوالي 12 عاما.

وقال فتاخوف في برنامج (الاستخدام العسكري)  على قناة (زفيزدا)  الروسية: (أضاعت إحدى رائدات الفضاء الأمريكيات حقيبتها في الفضاء المفتوح، كل هذه الأشياء موجودة في قائمة مسجلة لدينا) .

أشار الاختصاصي إلى أن جميع أجسام الحطام الفضائي يجري تسجيلها بالكامل وأنه يتم مراقبتها.

خرجت ستيفانيشن بيبير وشريكها ستيف بوين إلى الفضاء الخارجي في نوفمبر/تشرين الثاني 2008. وضاعت حقيبة أدوات رواد الفضاء في الفضاء الخارجي، عندما كانت بيبير تنظف الأدوات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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