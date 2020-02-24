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رقم الخبر: 276879 تاريخ النشر: شباط 24, 2020 الوقت: 12:56 الاقسام: محليات  
وزير الصناعة يوعز بإنتاج الكمامات والمعقمات على مدار الساعة

وزير الصناعة يوعز بإنتاج الكمامات والمعقمات على مدار الساعة

أوعز وزير الصناعة والتجارة الايراني بتوظيف كافة امكانيات الوحدات لانتاج انواع الكمامات الصحية والمعقمات على مدار الساعة في إطار الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح رضا رحماني على هامش إجتماع مجلس هيئة مكافحة فايروس كورونا اليوم الاثنين، بأنه تم اتخاذ التمهيدات اللازمة لتوفير المواد الاولية اللازمة لوحدات صناعة المنتجات الصحية ولايوجد أية نقوصات بذلك.

وشدد على ضرورة ادخال الوحدات المعطلة في شبكة الانتاج لسد احتياجات البلاد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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