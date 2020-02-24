وزير الصناعة يوعز بإنتاج الكمامات والمعقمات على مدار الساعة أوعز وزير الصناعة والتجارة الايراني بتوظيف كافة امكانيات الوحدات لانتاج انواع الكمامات الصحية والمعقمات على مدار الساعة في إطار الوقاية من فيروس كورونا.